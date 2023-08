O peso da economia mineira no PIB nacional

888

Ivan Silva

Itabira – MG





"Muito bonita a fala do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, em sua entrevista ao Estado de Minas. Porém, discordo quando ele fala que o Rio é líder em produção de petróleo e gás, sendo que em nenhuma Constituição está escrito que o alto-mar pertence aos estados litorâneos e sim à União. Por isso, sempre digo que Minas Gerais é a segunda economia do país e não a terceira. Eles citam essa produção como se fosse em terras firmes fluminenses, sendo que é a mais de 200 Km da costa. E essa produção deveria ser dividida em partes iguais para todos os estados, o que não vem acontecendo. O IBGE precisa parar de camuflar número do PIB dos estados em relação ao petróleo. O Rio também não é o segundo mercado consumidor do Brasil nem o maior produtor de aço. Minas Gerais tem 4,6 milhões de habitantes a mais que o Rio, é o segundo mercado consumidor do país e também é líder na produção de aço, além de termos matéria prima em abundância, o minério de ferro que abastece siderúrgicas do Rio, Espírito Santo e São Paulo."