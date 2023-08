Críticas aos ministérios do governo Lula

888

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Lula3, até hoje sem plano de governo, desde o início, após estranhamente ser eleito, no CCBB com mais de 900 assessores na transição governamental, antes de empossado está 'desgovernando', conseguiu R$ 140 bilhões para transgredir a sagrada Lei de Responsabilidade Fiscal. Empossado, ao invés de reduzir para, no máximo, uma dúzia de ministérios, ampliou para mais de três dúzias e agora, comenta-se, inventará mais dois ministérios para submeter o Legislativo aos seus caprichos. Pelo andar da carruagem, para dominar inteiramente o Legislativo, não está descartado, atingir o número de 594 (513 deputados e 81 senadores, acumulando também, o cargo de ministro). Charles De Gaulle diria: 'Se o Brasil fosse um país sério não teria tantos ministérios'."