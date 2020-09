Uma ação que comove e inspira

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Algumas professoras da Prefeitura de Belo Horizonte se organizaram e foram às casas dos alunos disfarçadas de entregadoras de pizza para fazer uma surpresa. A ação, que surgiu com a ajuda de um dono de pizzaria que viu um vídeo de professoras fazendo isso fora do Brasil e se inspirou, viralizou na internet e foi parar nos jornais, principalmente pela forma emocionante como os alunos reagiam no momento em que se davam conta de que, na verdade, eram as professoras que estavam fazendo a entrega. Em meio aos vários problemas que têm acontecido ao longo do ano, principalmente com a pandemia do coronavírus, a quarentena e a impossibilidade de se ter aulas presenciais, o esforço empregado pelas professoras em promover essa ação para ver os alunos felizes e matar um pouco da saudade é admirável e inspirador de ser assistido."