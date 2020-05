Reflexões sobre o novo coronavírus

Múcio Batista de Souza

Belo Horizonte





“Ainda não é possível precisar, exatamente, até quando irá perdurar a pandemia, que teve início no começo de 2020, provocada por um vírus denominado novo coronavírus e que, atualmente, assola o mundo. As autoridades médicas esperam uma diminuição de contágios ainda neste ano, mas preveem a produção de uma vacina apenas a partir de 2021. Esta pandemia conseguiu transtornar todos - repetimos - todos os dirigentes mundiais, e demonstrou, antes de tudo, o quanto somos frágeis, nós, seres humanos. Os governantes dos países mais ricos, conhecidos como do chamado Primeiro Mundo, incrivelmente e, num primeiro momento, se apresentaram como os mais imprudentes no combate a este vírus. Mas, na verdade, a pandemia se revelou extremamente grave, não só do ponto de vista médico/sanitário como, e principalmente, pelas consequências econômicas. E, nesse caso, não haverá diferença entre países ricos e pobres... Estaremos todos no mesmo barco.”