Leitor questiona atividade da operação Lava-Jato

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte – MG





"Em 2014, os brasileiros se surpreenderam com a prisão de empresários e políticos, que tinham o hábito de desviar dinheiro dos cofres públicos através de contratos superfaturados. A Lava-Jato ganhou a confiança do povo, que frequentemente comemorava a recuperação de milhões de reais que haviam sido roubado. Contas no exterior foram descobertas e pouco a pouco os deputados, senadores e executivos das empreiteiras foram parar nas penitenciárias de todo o Brasil. Agora, a equipe da Operação Lava-Jato está desfalcada. Vários colaboradores do time não suportaram as enormes pressões e abandonaram essa operação que trazia esperança para os contribuintes. Esperamos que a Polícia Federal continue agindo com a liberdade necessária para abolir os membros dessa quadrilha organizada, que assola o país."