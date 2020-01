Reflexão de assinante sobre a fúria das águas

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“Ó águas dos rios, lagos e oceanos. Ó águas resultantes da transpiração das plantas. Vós fostes pelo Sol aquecidas, evaporam, passaram do estado líquido para o gasoso. Suspensas na atmosfera, transformaram-se em gelo. As nuvens ficam pesadas e vós pegastes o caminho de volta. O gelo veio se derretendo e as gotas se uniram e ao chegar no solo, foi apavorante. Quanta fúria! Cidades foram destruídas. Houve gente que perdeu tudo. Houve gente que perdeu a vida. Ó águas que sobem e depois descem. Estamos apavorados. Tende piedade de nós. Nós vamos consertar o que fizemos de errado. Nós estamos contribuindo para o aquecimento global. Nós estamos destruindo o nosso verde. Há lugares em que a chuva faz estragos e há outros em que se morre de sede. Ó destruidores da natureza, o que será de nós?”