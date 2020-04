O aniversário do golpe militar de 1964

Marcos Tito

Belo Horizonte

“Dia 31 de março nos faz lembrar uma das páginas mais vergonhosas e deprimentes da nossa história, que disputa com a escravidão negra momentos de muita revolta e tristeza! O golpe militar de 1964 violou as nossas instituições, fechando arbitrariamente o Congresso Nacional, cassando mandatos populares de senadores, governadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores sem direito a defesa! O Poder Judiciário também foi atingido com a cassação de direitos políticos de ministros, desembargadores e juízes, também sem direito a qualquer defesa! Fui uma das vítimas da ditadura, pois tive cassado meu mandato de deputado federal, eleito por 61.387 mineiros quando tinha apenas 37 anos de idade! O motivo alegado era de que era representante do Partido Comunista! Esta minha cassação era uma represália à minha luta pela redemocratização do Brasil, denunciando a censura aos órgãos de imprensa, as prisões ilegais e torturas nos presídios e mortes de muitos militantes que se opunham à ditadura! Não vamos nunca esquecer esta vergonhosa página de nossa história!!”