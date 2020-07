Brigas e mortes são comuns no trânsito

Ivan Print

Itabira – MG





"Em menos de quatro meses, nas proximidades de onde moro, houve quatro discussões no trânsito e uma morte. Primeiro, um agente penitenciário, depois um cabo da Polícia Militar foi tirar satisfação por causa de uma fechada. Foi baleado e perdeu a vida. Pelo mesmo motivo, um promotor deu coronhadas na cabeça de um motociclista e atirou no pneu. No dia 25 deste mês, um motorista de táxi quase perdeu a vida pelo mesmo motivo e essas discussões acontecem a todo momento. Temos que viver em paz."