Flávio Bolsonaro e o caso das rachadinhas

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"R$ 7,2 milhões foram sacados por 24 funcionários de Flávio Bolsonaro, o

equivalente a 60% de seus salários. Os saques realizados por Queiroz não estão incluídos nesse montante. Pelo visto, esses ex-assessores de Flávio Bolsonaro eram funcionários fantasmas da Alerj. Flávio está enrolado até o pescoço no escândalo da rachadinha. Flávio Bolsonaro é protegido pelo foro privilegiado e pelo papai, que é nada menos que o chefe da República Federativa do Brasil. Flávio, lembre-se de Lincoln: 'Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo ou todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo.' O mundo gira e um dia a casa cai."