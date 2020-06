Cidadão questiona manobras políticas

Jeovah Ferreira

Brasília





"Estamos vivendo, no Brasil, um tempo de ‘Maria vai com as outras’. Pessoas destituídas de malícia são manobradas por políticos espertalhões, que criam uma mentira, ficam a repetí-la com insistência até que ela seja considerada, pelos ingênuos de plantão, como uma verdade. Isso é muito perigoso. Os cooptados passam a defender com unhas e dentes os desejos dos atiçadores e aqueles que ousam discordar de suas pregações são vistos como verdadeiros inimigos. Estejamos atentos."