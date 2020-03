Manoel Simplicio da Silva

São Paulo





“Acho que Bolsonaro fala demais e, como diz o antigo ditado, ‘o peixe morre pela boca’. Ou seja, as mídias sociais são na verdade um câncer atual para espalhar ódio, criar inimizades e aumentar o ódio. O Brasil está na boca do corvo, não tem solução. Espero que as crises mundiais acordem o povo, e que o ódio que o PT sempre espalhou diminua, porque acabar, jamais.”