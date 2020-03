A ganância humana prevalece nas crises

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"A missão social do homem foi desviada pós-mocambo. Desde então, o raciocínio dele passou a ser o de um Tio Patinhas, passando o dinheiro a correr em suas veias, transformado em 'deus'. Os ambiciosos tiveram amputados todos os valores morais. A vida, assim, dos mais 'fortes', dá prosseguimento à exploração dos menos privilegiados, sempre humilhados e, assim, sem fim. Nosso Congresso Nacional, junto com o Supremo Tribunal Federal (STF), tem que se transformar num espojadouro. Nesse momento, devido à cegueira quanto aos hospitais, com suas intervenções maldosas, como tratar os contaminados com esse letal coronavírus, em número cada vez maior, em todo o planeta, se a intervenção dos 'ex' faltou em observar esse setor tão necessário, combatendo as piores pandemias!"