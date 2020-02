A Voepass (Passaredo Linhas Aéreas) informa que, ao contrário do que traz a reportagem “Companhia aérea pode ser saída para empresa rodoviária endividada”, publicada no Estado de Minas de 21 de fevereiro, a Itapemirim nunca assumiu o controle da Passaredo. O que existiu, de fato, foi uma tentativa de compra, que, diante do não cumprimento das condições precedentes do negócio, a Passaredo optou por encerrar o contrato em setembro de 2017, cerca de dois meses após as negociações.