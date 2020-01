Vídeo com estética nazista causa revolta

Rafael Moia Filho

Bauru – SP





“Em março de 2019, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse para o mundo ouvir que o fascismo e o nazismo eram coisa da esquerda. Causou espanto ao mundo civilizado, aos alemães e aos judeus do mundo todo em particular. Agora, em janeiro de 2020, o ex-secretário da Cultura Roberto Alvim faz um vídeo com imagem e semelhança completa de um discurso de Goebbels, o propagandista de Hitler no nazismo. Não teve capacidade alguma de tentar disfarçar e copiou e colou o texto original do nazista alemão. Se levarmos em conta a proximidade promíscua da família Bolsonaro com os milicianos no Rio de Janeiro, fica muito complicado acreditar em combate à criminalidade, à corrupção ou a qualquer coisa decente que seja. O Primeiro Mundo já percebeu; entretanto, no Brasil, tem gente procurando desculpas. Talvez porque tenham político de estimação.”