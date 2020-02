Os parlamentares 'fincados' no poder

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“Mais que provado. A situação brasileira, estando um caos, continuará por muito tempo ainda. O abnegado presidente está numa ‘sinuca’ pior que um labirinto sem saída. Tiraram os petistas do poder, mas ficaram seus asseclas ‘fincados’ no STF e no Congresso Nacional. Não dá para acreditar na cabeça desses ‘maldosos ministros e políticos’. Não se ‘engole’ um país como o nosso sofrer tanto com nomeações inconstitucionais de malfeitores, sem se ter um instrumento para tirá-los. Esses aficcionados do ‘lulismo’, com o poder de votos e vetos, não têm a menor intenção de se dar as mãos pró- endireitamento da economia brasileira e, muito menos, ficar às margens do poder. As leis e os vetos votados por eles para se autobeneficiar deveriam, há muito, ser revogados. Essas emendas parlamentares, por exemplo, não deveriam ter respaldo

algum.”