A eliminação do Galo na Sul-Americana

Tarcísio P. Ferreira

Belo Horizonte

“O atleticano parece que nasceu mesmo para sofrer. Depois do jogo da última quarta-feira, chego a três conclusões: em primeiro lugar, este Sette Câmara é mesmo um pé-frio danado. O melhor que ele podia fazer era passar o comando para o vice-presidente e cuidar da construção do estádio, nosso futuro elefante branco. Este Dudamel pode ser bom para o futebol venezuelano, mas aqui pra ele não dá pé. Entre outras burrices, ele vem mantendo no time como centroavante, que pela própria posição deve ser goleador, essa absoluta nulidade que se chama Di Santo! A propósito, quem o indicou para contratação devia pagar-lhe o salário, que deve ser altíssimo. Diga-se, por justiça, que o Atlético até jogou bem, mas faltava, nos ataques, justamente o homem de gol, aquele que pode não fazer nada durante a maior parte do jogo, mas decide partidas, tipo Dario, que podia matar bolas nas canelas, mas que era sempre algoz dos goleiros adversários. Enfim, com esse time medíocre, cheio de Patrics, Di Santos, Ricardos Oliveira e assemelhados, posso afirmar, com quase toda a certeza, que o Galo não ganhará nada neste ano. Por derradeiro, parabéns para este Unión, time bem treinado e lutador!”