José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva qualificou Jair Bolsonaro como ‘miliciano’. Lula teria dito que Bosonaro teve responsabilidade por crime de assassinato. Lula precisa provar o que disse ou poderá ser penalizado por ter cometido crime de calúnia. Lula tem disparado pesadas críticas na direção de Bolsonaro e de Moro. Só mesmo um tipo como esse é capaz de esquecer que é réu em diversos crimes de corrupção e que esteve envolvido até o pescoço no lamaçal do Petrolão. Lula está esbanjando dinheiro depois que deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Como é boa a impunidade reinante no Brasil.”