Críticas à gestão de Bolsonaro

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro – RJ





“'Um tiro no pé' foi o que elites conservadoras tradicionais deram ao eleger Bolsonaro para se contrapor ao PT. Construíram a farsa da corrupção do PT para combater uma política distributiva de renda em que todos ganhavam, inclusive o setor financeiro. Rasgaram a Constituição, desmoralizaram a Justiça, a soberania do voto e desmontam o estado do bem-estar social. Elegem uma pessoa ignorante para dirigir a nação, sem conhecimento algum de economia.Tentam empurrar 'goela abaixo' do povo um neoliberalismo falido, que ainda acredita em 'baboseiras' tipo 'mão invisível' e austeridade. Fórmulas da desigualdade que conduzem a uma violência imprevisível. Um haraquiri geral.”