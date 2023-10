Carta ao colunista Fred Melo Paiva

888





Tarcísio P. Ferreira Nova Lima – MG









"Caro Fred, me permita a intimidade, sou leitor de carteirinha!

Quase sempre, concordo com os seus escritos. Algumas poucas não os admiro, especialmente quando você aborda questões religiosas, sendo ateu. Acho que devia respeitar mais os sentimentos dos crentes!

Gosto muito quando você fala da paixão do torcedor do Galo, garra do time, da fidelidade da torcida. Admirei a sua coragem ao falar das tretas que cercaram a criação da nossa SAF, em crônica publicada há tempos, que ficaram sem resposta dos donos dela. Dizem os antigos que o silêncio é concordância.

Felizes e absolutamente certas as suas colocações na útima crônica, 'Mesmo ganhando, como diria a Dilma, nós já perdemos', que li, reli, recortei e vou guardar!

Você interpretou, com fidelidade, todas as atitudes erradas dos nossos dirigentes, do falastrão Felipão e outras atitudes lastimáveis ocorridas no último clássico em 'nossa?' arena, que se chama MRV!

Você se superou quando escreveu 'Vexame é perceber que agora somos os arrogantes e que o vestiário deles respira a raça de que tanto nos orgulhamos um dia'!

Isso, realmente, feriu de sangrar o coração do atleticano! 'Esse vexame é nosso, ninguém tasca'!"