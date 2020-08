Cidadão elogia os resultados na Itália

Guto Cardoso

Belo Horizonte

"Quando a pandemia do novo coronavírus estava começando no Brasil, muito se falava sobre a situação terrível em que se encontrava a Itália, com número de casos e mortos cada vez maiores e as pessoas trancadas em casa, e se o Brasil ficaria da mesma forma. Meses depois, a situação se inverteu e o Brasil permanece com um aumento de casos e número de mortos agravante, enquanto a Itália já retoma a vida quase normalmente. Nesse contexto, é preocupante pensar que, mesmo com números alarmantes, o governo não tomou medidas tão incisivas quanto as da Itália no que diz respeito à quarentena. Pelo contrário, os governos federal e estaduais vêm tomando medidas para reabrir o comércio e até mesmo escolas, enquanto alguns governos municipais, como é o caso de Belo Horizonte, resistem, numa tentativa de manter o isolamento. A Itália é um exemplo claro de como um isolamento total e bem planejado nos traria um resultado muito mais satisfatório, mas com o desgoverno que se encontra atualmente no país é ilusório esperar que se tomem medidas cabíveis para proteger a população."