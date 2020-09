Entendemos a importância do sono?

Rafael Moura

CEO da I wanna sleep

A vida nas cidades passou por inúmeras transformações ao longo da história. Nos últimos anos, passamos a assistir às construtoras investindo em apartamentos cada vez menores, com até 60 metros quadrados (m²) e batendo recordes em locais compactos. O menor apartamento do país mede 9,8m² e está localizado em Curitiba. Esse movimento aconteceu devido à diminuição de membros da família média e, também, por conta da correria do dia a dia, que transformou os lares em dormitórios para um descanso rápido, após um dia corrido dentro de qualquer metrópole.

E isso estamos falando apenas nas mudanças das cidades. Além das mudanças de infraestrutura, com os dias cada vez mais apertados, problemas relacionados à saúde mental e ao sono também se tornaram mais comuns. A insônia, por exemplo, já é um dos principais problemas da sociedade e, segundo a Associação Brasileira do Sono (ABS), ela afeta mais de 73 mil pessoas no país.

Uma noite maldormida pode acarretar outros tipos de sintomas, como ansiedade, estresse, indisposição e dificuldades em focar nas atividades do dia ou, ainda, de relacionar-se com outras pessoas. Porém, por mais comum que esses problemas pareçam, a relação deles com o sono passou a ser mais discutida durante o período que atravessamos no Brasil.

A pandemia do novo coronavírus traz, novamente, a importância dos nossos lares à tona. Além disso, o cuidado com aspectos psicológicos também foi pautado pelos grandes veículos de imprensa. Notamos como a nossa rotina afeta, diretamente, o sono e aprendemos que dormir bem traz benefícios para a saúde e para o bem-estar.

Será que agora entenderemos a importância do sono? O levantamento “Será que os brasileiros estão mais sonolentos na quarentena?” mostra que 50% dos brasileiros afirmaram estar mais preguiçosos durante a pandemia e ainda, 46% dos respondentes avaliaram que a qualidade de vida deles piorou nesse período.

Uma hipótese é que um dado esteja relacionado ao outro. Embora a população do mundo todo esteja atravessando uma crise que trouxe adversidades para o mercado, economia, ciência e saúde pública, faço um convite para que cada leitor busque mais cuidados com a saúde mental e a do sono, procurando rotinas que ofereçam momentos de relaxamento e de descontração.

Pensando em um momento pós-pandêmico, acredito que a indústria do sono deverá alavancar. Segundo alguns analistas, esse mercado deve atingir mais de US$ 100 bilhões até 2023, mas a crise deve fazer subir ainda mais esse valor, devido à mudança no consumidor e ao interesse da população por artigos e produtos voltados ao sono e ao relaxamento.

Não é à toa que, assim como outros setores, o do sono também ganhou um impulso nas novas soluções para dormir melhor, com uma população de cerca de 80% que afirma ter problemas na hora de dormir (ABS). As empresas de olho nesse público ficaram ainda mais esperançosas.

Nos Estados Unidos, a indústria já movimenta cerca de US$ 40 bilhões. Entre as principais frentes de negócio no que se diz respeito a produtos estão melhorias para o quarto, mudança na rotina, novos medicamentos e produtos alternativos, como, por exemplo, os florais. Alguns exemplos são os umidificadores, controladores de som, iluminação e temperatura, produtos para o banho, travesseiros, colchões especiais e tecnologias em produtos e aplicativos que monitoram o sono.

Saber que a má qualidade do sono afeta aspectos cognitivos, emocionais e psicológicos nos traz ainda mais responsabilidade para toda essa indústria, que tem como propósito melhorar a vida dos brasileiros. Aprendemos que permanecer no mercado é então nosso principal desafio durante uma crise, mas também temos a certeza de que elas não são capazes de atrapalhar nossos melhores sonhos. É preciso, também, repensar nossas ações e anseios e traçar novos desafios para que nossa saúde e bem-estar não entrem em colapso.