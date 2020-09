Cinco emendas que podem salvar vidas

Alysson Coimbra

Médico especialista em medicina do tráfego, diretor da Associação Mineira de Medicina do Tráfego (Ammetra) e membro da Comissão de Assuntos Políticos da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet)





Mais uma vez, um grave acidente ocorrido em Minas Gerais deixou vítimas de morte. Dessa vez, oito pessoas morreram na BR-262 quando uma carreta perdeu o controle, tombou na pista e provocou colisões. Foram oito mortos. Assim como as famílias envolvidas nesta tragédia, Minas Gerais também está de luto. O nosso estado tem o segundo trânsito mais violento do Brasil, segundo dados da Seguradora Líder, perdendo apenas para São Paulo, que tem uma frota consideravelmente maior que a nossa.





Mortes como essas podem ser evitadas se todos os mecanismos de prevenção previstos no nosso Código de Trânsito Brasileiro (CTB) forem rigorosamente seguidos. No caso ocorrido na Zona da Mata mineira, uma criança conseguiu ser salva porque era transportada da maneira adequada, com uso de dispositivo de retenção (cadeirinha).





Na ocasião da votação do PL 3.267, que flexibiliza algumas das regras do CTB, pela Câmara dos Deputados, os legisladores se mostraram sensíveis à causa da segurança no trânsito, mantiveram a multa para quem não transportar crianças em cadeirinhas e aumentaram a idade e estatura mínima para transporte sem o uso do dispositivo.





O projeto, com suas alterações, será submetido a votação no Senado Federal e nós, médicos e psicólogos especialistas em trânsito, fazemos um apelo aos senadores para que aprovem as emendas 32, 39, 42, 51 e 54. Propostas pelas entidades médicas que lutam pela segurança viária e pela redução de mortes nas ruas e estradas brasileiras, as emendas solicitam a manutenção do prazo, nos moldes atuais, de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos motoristas de veículos pesados. Esses condutores não podem receber o mesmo tratamento dispensado aos motoristas de veículos leves.





Entendemos que a ampliação do prazo da renovação provocará mais mortes, na medida em que impossibilita a detecção precoce de doenças e males que têm o potencial de provocar mais acidentes de trânsito. Isso acontece porque 80% dos condutores de veículos pesados são autônomos e têm, nos exames médicos previstos no ato da renovação, a única oportunidade de passar por uma avaliação médica que identifique a tempo doenças e outras condições clínicas.





Sabemos que esses veículos são responsáveis pelos acidentes mais graves e letais no trânsito. Para cada ocorrência grave envolvendo veículos pesados, há uma média de seis mortes. Devemos fazer tudo o que puder ser feito para reduzir as perdas de vidas. Essa é a missão da Mobilização Nacional de Médicos e Psicólogos Especialistas em Trânsito, e de tantas outras entidades do setor.





Hoje, o Brasil gasta, todos os anos, mais de R$ 50 bilhões no atendimento e tratamento das vítimas da violência no trânsito, uma epidemia que mata cinco pessoas por hora no país. O cálculo não leva em conta os custos que recaem sobre a Previdência Social, já que temos um exército de pessoas que ficam inválidas em decorrência dessa situação e passam a depender de aposentadorias para sobreviver.





O número de vítimas, conforme levantamento da Seguradora Líder, que paga as indenizações do Dpvat, não para de crescer. Somente no primeiro semestre de 2020, 90.581 pessoas ficaram inválidas em decorrência da violência no trânsito.





Como podemos ver, os nobres senadores têm uma responsabilidade enorme nas mãos: cuidar para que milhares de pessoas não passem pelo que as oito famílias enlutadas pelo acidente na BR-262 estão passando neste momento. A vida vem sempre em primeiro lugar.