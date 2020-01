Seguro intermitente muda mercado

Paulo Marchetti

CEO da Compara





Vivemos um momento de constantes transformações no mundo, e isso não é diferente com o mercado de seguros. A Superintendência de Seguros Privados (Susep) autorizou uma inovação no setor: uma opção intermitente, conhecida como “liga-desliga”, pois permite que a cobertura seja contratada por alguns dias, horas, minutos ou até durante um trecho em uma viagem. De acordo com a instituição, essa tendência deve se tornar cada vez mais comum e estimativas internacionais preveem crescimento de 25% desse mercado até 2024.





Já em uso em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Chile, a iniciativa de adequar o seguro às reais necessidades do consumidor é positiva, pois vai baratear o serviço e mudará a relação de consumo no país. Com a opção “liga-desliga”, o cliente compra o produto em intervalos de tempo, diferentemente da praxe do mercado, que é o plano anual. A tendência é que as seguradoras recebam um maior número de contratações, em especial em viagens, situação que o cliente quer ficar protegido apenas naquele período.





A nova modalidade vai funcionar da seguinte forma: se você quiser viajar de carro, por exemplo, e quer que, durante esse tempo, o veículo esteja segurado, você poderá contratar um plano que cubra apenas o seu deslocamento. Ou, se você quiser que o seu carro esteja coberto pelo seguro por apenas três meses, você poderá escolher o plano que cubra só esse período. Para vigências com prazos menores que 24 horas, não será possível receber o valor de volta em caso de cancelamento, se o período da cobertura já estiver iniciado.





Outras vantagens são que o seguro intermitente é oferecido e contratado pela internet e pode chegar ao valor de R$ 50, dependendo da personalização da proteção. Essa flexibilidade na contratação e valor atingirá prioritariamente os jovens, independentemente da renda, uma vez que esse público viaja mais, usa menos o carro e pode frequentar regiões mais perigosas.





Em meio a tanta novidade e diferentes formas de contratação, é normal o consumidor sentir-se perdido. Para o cliente não tomar decisões precipitadas, o ideal é avaliar todas as opções e comparar a oferta que melhor se encaixa para o seu perfil.





Vale apenas uma ressalva para o cliente ficar atento ao seguro intermitente, pois, se ele não fizer a conta direito, uma viagem longa pode gerar um valor elevado e ele pode perder o controle dos custos, fugindo do objetivo do produto, que é otimizar o uso e os gastos.