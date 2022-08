Jornalista lança projeto sobre empreendedorismo

Com um vídeo já lançado, Neuber explica o projeto e a dinâmica dos conteúdos que serão gratuitos e on-line (foto: YouTube Neuber Fischer/Reprodução)



07:47 - 07/04/2022 Cerveja, não-cerveja? Água alcoolizada, sucesso nos EUA, chega ao Brasil Com o intuito de compartilhar conhecimento e trocar experiências sobre empreendedorismo, o jornalista e empresário Neuber Fischer lançou, na última quarta-feira (17/8), um projeto que pretende falar sobre a realidade do empreendedor como ela é. Com conteúdos semanais e gratuitos, a proposta foge do padrão didático acadêmico e procura ir além do “coaching”.A ideia do projeto não é dar uma aula ou ser um curso sobre empreendedorismo, mas se aproximar de uma roda de conversa onde o empresário irá transmitir sua experiência na área. “É bater um papo realmente, pegar um tema e falar sobre ele com base naquilo que eu vivenciei, na minha trajetória de alguns anos como empreendedor”, explica Neuber.



Com um vídeo já lançado no seu canal do YouTube, Neuber abre o projeto explicando qual é sua ideia e a dinâmica dos conteúdos. O básico é que não existem receitas ou fórmulas mágicas para o sucesso, assim não é possível dizer o que vai dar certo ou errado para o empreendedor. O projeto irá ‘compartilhar a realidade’, não vender uma certeza.







Por formação, Neuber é jornalista graduado pela Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS), e já atuou em agências de comunicação, televisão e entretenimento. Em 2013 ele abriu o blog "Observatório da TV", e passou a se dedicar a ele em 2015. Hoje ele é dono do Grupo Observatório, que conta com diversos portais na internet, abriu seu próprio restaurante, o "Observatório Gastrobar e Café", e agora irá compartilhar seus conhecimentos de empreendedor.



Nesse processo de compartilhar sua experiência, o conteúdo de Neuber, a princípio, será voltado para empreendedores iniciantes e pessoas que têm vontade de empreender, mas ainda não tiveram um incentivo. Ele acredita que não irá acrescentar muito àqueles que já possuem grande experiência no empreendedorismo.



“A minha ideia é mostrar que empreender é um caminho, mas não é uma receita simples. Não é algo que você segue um passo a passo, um manual de instruções. É arriscar, tentar, errar, acertar e, talvez, o mais importante do processo é você aprender, adquirir conhecimento”, ele completa.



Outros quatro vídeos foram gravados e serão lançados nas próximas semanas, sempre às quartas-feiras. De início, o empresário estará sozinho na apresentação, mas pretende trazer convidados para o projeto.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira