Acidente de avião: familiares chegam a Rio Branco para reconhecer corpos

Avião de pequeno porte caiu e explodiu no Acre (foto: (Reprodução))

Os familiares das vítimas de um acidente aéreo no Acre chegaram a capital, Rio Branco, nesta segunda-feira (30/10), para o reconhecimento dos corpos. No domingo (29), uma aeronave de pequeno porte, modelo Caravan, explodiu após a decolagem, no aeroporto da capital acreana, ocasionando na morte de todas as 12 pessoas a bordo.

O governo do Amazonas anunciou que auxiliará no transporte dos corpos de algumas das vítimas, uma vez que seis delas eram residentes de Eirunepé (AM) e as outras quatro de Envira (AM).

Em nota, o governo do estado do Acre expressou solidariedade às famílias das vítimas, incluindo as do piloto e do copiloto da aeronave. O governo também assegura que todos os esforços necessários serão feitos para garantir o resgate das vítimas e evitar que tragédias similares ocorram devido às chamas que se espalharam após o acidente.

“Diante da fatalidade, o governo do Estado do Acre manifesta solidariedade às famílias dos passageiros, do piloto e do copiloto que estavam a bordo da aeronave, e comunica que manterá toda a sua estrutura de segurança e saúde no local para garantir o resgate dos corpos e evitar novos desastres em decorrência das chamas que se alastraram rapidamente após o acidente”.

Acidente ocorreu no minuto seguinte a decolagem

O avião decolou de Rio Branco às 7h20 (no horário local) com destino à Envira, distante 373 quilômetros, contudo, caiu logo depois, às 7h21 (9h21, horário de Brasília), segundo informou o aeroporto.

A bordo da aeronave da empresa ART Táxi Aéreo estavam dez passageiros, entre eles nove adultos e uma bebê, juntamente com o piloto e o copiloto. Parte dos passageiros estavam viajando para receber tratamento médico.

Até o momento, as causas do acidente permanecem desconhecidas, e um inquérito será conduzido pelo Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII) em Manaus, que buscará determinar as circunstâncias que levaram à queda do avião.



A aeronave em questão, o Cessna Caravan Modelo 208B, é conhecido como “jipe dos ares” devido à sua capacidade de decolar e pousar em pistas de terra. O Caravan atende a regiões remotas com pouca infraestrutura de apoio, como a região norte do Brasil, onde o acidente ocorreu.

