Avião cai e mata 12 pessoas em Rio Branco, no Acre

Voo particular transportava 10 passageiros e dois tripulantes (foto: Corpo de Bombeiros do Acre/Divulgação)

Doze pessoas morreram depois de um avião de pequeno porte cair próximo ao aeroporto de Rio Branco, na manhã deste domingo (29/10). Dez passageiros, sendo nove adultos e uma bebê, e dois tripulantes (piloto e copiloto) morreram no local.

A aeronave modelo Caravan caiu logo depois da decolagem. O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas.

Equipes do Corpo de Bombeiros que ficam baseadas no aeroporto foram acionadas pelo Centro de Operações Aéreas, além da guarnição do 3º Batalhão, do Bairro Rui Lino, o mais próximo do aeroporto, para reduzir os danos do acidente e tentar resgatar vítimas com vida.



Ambulâncias do Samu, viaturas da Polícia Militar e um helicóptero também se deslocaram até o local para auxiliar nas ações de resgate. As vítimas morreram carbonizadas. As causas do acidente serão investigadas.



Acidente no Amazonas

O governo do Acre manifestou solidariedade às famílias das vítimas e informou que manterá uma estrutura de segurança e saúde no local para garantir o resgate dos corpos e evitar novos desastres em decorrência das chamas que se alastraram após o acidente.

Em 16 de setembro, outro acidente aéreo com avião de pequeno porte deixou 14 pessoas mortas no município de Barcelos (a cerca de 400km de Manaus), no Amazonas. As vítimas eram 12 passageiros e dois tripulantes que seguiam de Manaus para a cidade conhecida pelo turismo de pesca.



O governo do Amazonas divulgou à época que cinco dos mortos eram de Goiás, quatro de Minas Gerais e os demais de São Paulo, Paraná, Roraima, Maranhão e Amazonas. A relação se refere aos estados de nascimento das vítimas, e não necessariamente aos locais de moradia.



De acordo com o governo estadual, o acidente ocorreu quando o avião tentava pousar em Barcelos. Chovia forte no momento do desastre.