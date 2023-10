Jovem dorme a caminho da faculdade e fica preso no metrô

438

Muita gente aproveita o caminho para o trabalho ou faculdade para tirar um cochilo no transporte público. O estudante Hebert Henrique Souza Santos, de 23 anos, decidiu dormir no caminho para a faculdade, mas acabou passando momentos de tensão. Ele não só perdeu o ponto em que ia descer como acabou preso no vagão do metrô.

O jovem mora em Salvador (BA) e pega o trem todos os dias para se deslocar de casa para o trabalho e para a faculdade. Ele, que estava muito cansado, dormiu logo que pegou o metrô. “Encostei a cabeça no vidro, coloquei uma música baixinha no fone e literalmente apaguei", contou ao g1.

Hebert pegou a linha 1 e ia da estação Tamburugy até a estação da Lapa, que é o ponto final. Quando o metrô chega à Lapa, os vagões são esvaziados. Mas, como ninguém tentou acordar Herbert, ele acabou ficando sozinho. Quando despertou, era o único passageiro.

Apesar de bater no vidro para chamar a atenção das pessoas das estações, ele não conseguiu sair do vagão. Sem saber o que fazer, ele resolveu registrar o momento. “Comecei a filmar e postei nas redes sociais, porque se algo ocorresse, alguém ia ver", lembrou.

Depois de um tempo parado com as portas fechadas, o metrô começou a andar em uma área à qual passageiros não têm acesso. Outro fator que deixou o jovem com mais medo é que, conforme o trem andava, as luzes se apagavam.

Mas tudo acabou bem: depois de um tempo, a luz voltou e o metrô voltou para a estação, onde Herbert finalmente conseguiu descer e seguir para seu destino. E o jovem ainda comemorou: “Não fui assaltado”, escreveu no post.



Herbert estava cansado e não conseguiu acordar na estação em que desceria (foto: Reprodução / X / @herbertsousan)

Ao g1, o baiano contou que essa não foi a primeira vez em que ele passou por uma situação do tipo: "Quando entrei na faculdade, dormi demais no ônibus e fui parar em um bairro bem perigoso de Salvador, às 22h30. Como eu fiquei desesperado, o motorista do ônibus me ajudou e me colocou em outro coletivo. Só cheguei em casa depois de meia noite", relembrou.