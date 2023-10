Cãezinhos em ônibus a caminho da creche viralizam nas redes sociais

438

Cães são transportados para creche em "Dog Bus", todos sentados e de cinto de segurança (foto: Arquivo pessoal/ André Bressan)

Um vídeo que mostra um ônibus um tanto quanto diferente vem encantando usuários do TikTok e Instagram. O coletivo em questão está a caminho de uma creche em Içara, Santa Catarina, e têm como passageiros alunos de quatro patas.





O ônibus “Dog Bus”, criação do adestrador André Bressan, busca cachorros de diversas raças em suas residências e leva até o Sítio do “Educador de Cães”, que funciona como pet creche, hotel e local de treinamento para cães.

O "Dog Bus" foi uma ideia do adestrador André Bressan (foto: Arquivo pessoal/ André Bressan)

Publicados nesta quarta-feira (18/10), os registros do caminho dos cães até a creche já possuem mais de 2 milhões de visualizações no TikTok e milhares de comentários e compartilhamentos. Com a legenda “Turminha de quarta chegando” o vídeo faz parte das diversas postagens nas redes do “Educador de Cães” que mostram a rotina escolar dos peludos.





O que despertou a curiosidade das pessoas foi o comportamento exemplar dos cãezinhos, todos sentados educadamente nos assentos do ônibus enquanto escutam músicas especialmente selecionadas por André. “Primeira galera do fundão que vejo se comportando”, disse um internauta nos comentários. Também houveram muitos elogios ao trabalho do adestrador e brincadeiras sobre como a rotina com os cachorros seria “Um trabalho dos sonhos”.

Ao Estado de Minas, André Bressan contou que a ideia do Dog Bus existe desde o início do trabalho com os cães, em 2010, mas que eles foram inseridos na rotina da creche há apenas 2 meses. Ele relata que ainda na primeira semana do uso do transporte eles já tiveram um vídeo viralizado e, desde então, o número de seguidores no Tik Tok já cresceu de 400 para 35 mil.





Carinhosamente referido como “Tio” dos cãezinhos, André explicou que a creche funciona da mesma forma que uma creche humana normal, das 7 às 17 horas. O Dog Bus busca cada um em sua casa e, depois de passarem o dia tendo diversas atividades no sítio, também os deixa em segurança. “Os papais não precisam se preocupar nem de trazer. A gente faz todo esse translado”, acrescentou o adestrador.

Confira o vídeo: