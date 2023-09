Homem morre ao tentar salvar cachorro em enchente no RS

438

Evandro Bertoldi morreu ao tentar salvar um cachorro em enchente em Muçum (foto: (Reprodução/Redes sociais))

Evandro Bertoldi morreu ao tentar salvar um cachorro em enchente em Muçum, no Rio Grande do Sul. Os gaúchos sofrem, desde segunda-feira (4/9), efeitos devastadores de um ciclone extratropical, que deixou pessoas desalojadas além de 15 mortos.





A história de Evandro foi contada pelo filho dele, Leandro Bertoldi, que foi a Porto Alegre nesta quinta-feira (7/9) para reconhecer o corpo do pai. Segundo ele, Evandro morreu de segunda para terça (5/9).



"Fiquei sabendo por populares que ele tava na casa do vizinho, casa de dois pisos, e viu um cachorrinho, se afogando. Como ele gosta de animais, foi tentar socorrer o cachorro e não voltou", disse.



Leandro contou que estava em Roca Sales, cidade também afetada pelo ciclone, quando tentou contatar o pai mas não conseguiu. As informações foram publicadas pelo portal G1 .

Busca pelo pai

Diante do insucesso nas tentativas de contato com Evandro, Leandro foi até o bairro onde o pai morava e conversou com vizinhos. "O teu pai infelizmente perdeu a vida", disse um pessoa que morava perto de Evandro.



Leia: Ciclone no RS: número de mortos sobre e chega a 41



Ao ter essa informação, ele foi ao hospital para tentar localizar o pai. "Cheguei lá e tava encostada a carreta pra carregar os corpos".





"A minha filha só chora. Ela tinha combinado com o meu pai. Ia chegar uma cavalgada lá no município, e ele ia lá ver com ela. Agora foi tudo por água abaixo", lamentou.

Confira as cidades atingidas pelo ciclone no RS: