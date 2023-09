PF investiga esquema de venda de dinheiro falso em 12 estados

438

As ordens judiciais de 22 mandados de busca e apreensão cumpridos pela PF em cidades de 12 estados foram expedidas pela 4ª Vara da Justiça Federal do Tocantins, sediada em Palmas (foto: TRF 1ª Região/Divulgação)

Nessa terça-feira (5/9), foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, sendo três deles nas cidades mineiras de Uberaba, Juiz de Fora e Timóteo.



As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara da Justiça Federal do Tocantins, sediada em Palmas.



As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara da Justiça Federal do Tocantins, sediada em Palmas.



Os outros 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão, no Tocantins; Palhoça, Araquari e Joinville, em Santa Catarina; Maceió, em Alagoas; Mulungu, Fortaleza e Fortim, no Ceará; Vitória, no Espírito Santo; Goiânia e Caldas Novas, em Goiás; Tucumã, no Pará; Londrina, no Paraná; Praia Grande e Santa Bárbara D’Oeste, em São Paulo; Natal, no Rio Grande do Norte; e São Luís e Pinheiro, no Maranhão.



Os indiciados são investigados pelos crimes de falsificação de moeda, introdução de moeda falsa em circulação e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 15 anos de reclusão.