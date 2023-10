Dia virou noite? Rio de Janeiro amanhece em escuridão, veja vídeo

438

Rio de Janeiro amanheceu escuro nesta quinta-feira (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Os moradores do Rio de Janeiro se assustaram com o que viram no céu quando acordaram pela manhã desta quinta-feira (26/10). O dia estava completamente escuro em decorrência da tempestade que atingiu a cidade pela manhã.

Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram como estava o tempo nesta quinta. Pessoas que sairam de casa para trabalhar gravaram o momento, caso de um homem que estava na estação de ônibus indo para o trabalho às 7h30. O céu estava todo escuro na estação.

Parecia noite da estação de ônibus (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Para confirmar as horas, um homem de dentro do carro tirou foto do próprio relógio. O céu está completamente nublado ao fundo.

Homem tira foto do relógio para comprovar as horas (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Alguns internautas brincaram na internet: “Parece um apocalipse”, outra garota disse, “O que rolou com o sol hoje?”.

De acordo com o Climatempo, a previsão para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira é de tempo nublado, com chuva de 20 mm a qualquer hora. A mínima pela manhã foi de 20°C e a máxima esperada à tarde é de 27°C.

Estragos na cidade

Depois do tempo nublado veio a tempestade. Julia Costa, moradora de Bento Ribeiro, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, registrou os estragos causados pela chuva.



"Foi algo extremamente assustador, uma coisa muito rápida, céu ficou preto, maior barulheira, horrível", diz. A moradora conta que a queda da árvore deixou o pessoal da rua sem luz.