Governo alerta para tentativa de golpe em Concurso Nacional Unificado

A pasta ressalta que a publicação do edital de abertura está prevista para 20 de dezembro (foto: Júlia Eleutério/CB/D.A Press)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) emitiu um alerta para tentativa de golpe nos interessados em participar do Concurso Público Nacional Unificado. De acordo com o comunicado da pasta, cidadãos receberam eletronicamente um link para uma suposta página de inscrição do concurso que concluía com o pagamento de um pix no valor de R$ 107,82.

A pasta ainda ressaalta que a publicação do edital de abertura está prevista para 20 de dezembro e "somente após o edital publicado, as inscrições para o Concurso Nacional estarão abertas". "Todas as pessoas que receberam este tipo de mensagem podem informar o Ministério da Gestão pelo e-mail concursonacional@gestao.gov.br", acrescenta o MGI.

O certame, apelidado de "Enem dos Concurseiros", ofertará 6.640 vagas que serão agrupadas por blocos temáticos, de acordo com a sua natureza e complexidade. Ao todo, 21 órgãos e entidades participarão do novo modelo de concurso. No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis no certame.

O CNU será dividido em duas partes. A primeira fase será composta pelas provas objetivas, com matriz comum a todos os candidatos. Já a segunda consistirá na aplicação das provas específicas e dissertativas por blocos temáticos. A realização dos exames está prevista para 25 de fevereiro de 2024.