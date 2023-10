Ataque em escola de São Paulo mata uma aluna e deixa três feridos

438

Ataque em escola de São Paulo deixa uma aluna morta e três feridos (foto: Reprodução/Google) Uma aluna morreu e outros três ficaram ficaram feridos após um estudante entrar em uma escola estadual, na Zona Leste de São Paulo, atirando, na manhã desta segunda-feira (23/10). De acordo com nota do governo de São Paulo, os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Sapopemba. Um deles se machucou ao tentar fugir durante o ataque. A Polícia Militar foi acionada e apreendeu o autor dos disparos e a arma utilizada por ele.





As informações iniciais são de que o autor dos disparos seria um estudante do 1º ano do ensino médio. Ele foi detido no local.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e Secretaria de Educação e aguarda mais informações.





Confira a nota completa





"Durante o ataque a tiros, três alunos foram atingidos. Uma aluna morreu e outros três feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Sapopemba, sendo um deles que se machucou ao tentar fugir durante o ataque. A Polícia Militar foi acionada e apreendeu o autor dos disparos e a arma utilizada por ele. Mais informações sobre o estado de saúde das vítimas e investigação do ataque serão divulgadas em breve."