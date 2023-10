Incêndio atinge barco histórico que navegou no Rio São Francisco

Segundo o portal Gazeta 5, a suspeita é de que o fogo tenha origem criminosa.

As chamas começaram no vapor e se espalharam pelos outros barcos próximos. Pescadores, funcionários da prefeitura e o Corpo de Bombeiros tentaram apagar o incêndio. Cerca de 20 barcos foram atingidos.

As chamas foram controladas com o auxílio de um caminhão pipa. Parte do assoalho e outros compartimentos do vapor conseguiram ser preservados, mas grande parte da embarcação ficou destruída.