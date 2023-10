Mega-Sena acumula e vai a R$ 52 milhões; uma aposta de MG bate na trave

Mega-Sena acumula e prêmio vai de R$ 45 milhões para R$ 52 milhões na terça-feira (24/10) (foto: Caixa/Divulgação)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2647 da Mega-Sena, sorteada neste sábado (21/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme informou a Caixa Econômica Federal. Deste modo, o prêmio acumulou de R$ 45 milhões para R$ 52 milhões, no concurso 2648, na terça-feira (24/10).