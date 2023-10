Vídeo: quem é o embaixador sul-coreano que viralizou cantando Raça Negra

438

Lim Ki-mo, embaixador da Coreia do Sul (foto: Raça Negra/Twitter/Reprodução) O embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo, viralizou nas redes sociais nessa sexta-feira (20/10) depois de ser filmado cantando “Cheia de Manias”, do Raça Negra, durante o K-Festival de cultura sul-coreana, em Brasília.

No vídeo que divertiu a web, o embaixador é ovacionado pelo público e ainda canta “Pense em mim”, de Leandro e Leonardo, e “Evidências”, uma composição de Paulo Sérgio Vale e José Augusto que ganhou fama com a gravação da dupla Chitãozinho e Xororó.

“Lee Ki-mo, que apresentação linda. Obrigado por mais uma vez você demonstrar e compartilhar conosco esse carinho pelo Raça. Somos muito gratos”, escreveu o grupo Raça Negra ao compartilhar um trecho da apresentação na rede social X (antigo Twitter). Veja:

Apreço pela música brasileira

No entanto, essa não é a primeira vez que Lim Ki-mo viraliza mostrando apreço pela música brasileira. Em dezembro de 2022, durante a última Copa do Mundo, ele já havia cantando Evidências. À época, a Coréia foi derrotada pelo Brasil.

"Eu não esperava muito. Mas estou satisfeito, muito feliz com a amizade dos dois países apesar do resultado do jogo", revelou, à época, após a partida.

Em abril do mesmo ano, o embaixador também havia cantado essa música durante um evento promovido pela Embaixada da Coréia do Sul, também em Brasília, com a presença de jornalistas. Na ocasião, ele também interpretou “Garçom”, de Reginaldo Rossi.