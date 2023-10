Vídeo: cinco pessoas morrem em acidente com ônibus na BR-070

438

Ônibus capotou na BR-070 no final da tarde deste sábado (21/10), na altura de Ceilândia (foto: CBMDF)

Durante a ocorrência, foi constatado que pelo menos três pessoas estavam, sem vida, sob o ônibus. O Corpo de Bombeiros aguarda a perícia da Polícia Civil para realizar a remoção dos corpos e a retirada do veículo. O trânsito na BR-070, sentido Ceilândia-Águas Lindas continua bloqueado.





Familiares das vítimas transportadas para Hospital de Base relataram ao Correio que os passageiros estavam vindo de São Luiz do Maranhão com destino à Rodoviária de Taguatinga, onde eles eram aguardados. Ao menos dois passageiros, em estado de saúde menos grave, foram levados ao Base.









Confira vídeo do atendimento dos bombeiros às vítimas: Confira vídeo do momento do tombamento do ônibus, divulgado no perfil Ceilândia Muita Treta, no Instagram:

Cinco pessoas morreram em um grave acidente de ônibus de viagem no final da tarde deste sábado (21/10), na BR 070, altura da Ceilândia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao todo, 32 duas pessoas se encontravam no veículo, que vinham do Maranhão. Sete vítimas adultas e duas crianças foram transportadas para os Hospitais Regionais de Ceilândia, de Taguatinga e também para o Hospital de Base. A operação de retirada de três vítimas presas às ferragens, que vieram a óbito no local, continua.