Vídeo: turbina de avião da Gol explode em voo entre Rio e São Paulo

438

Um voo da Gol que saiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), com destino a Congonhas, em São Paulo (SP), na segunda-feira (9), precisou fazer um pouso de emergência depois da explosão de uma das turbinas do avião.

Turbina de avião da Gol explode durante voo (foto: Instagram/@sacharello /Reprodução)

O momento de tensão foi registrado por uma passageira, que compartilhou um vídeo nas redes sociais. Veja:

Nas imagens feitas pela empresária Sabrina Charello na última segunda-feira (9), é possível ouvir um alto barulho, seguido de chamas, fumaça e estilhaços saindo da região da asa da aeronave.

Segundo Charello, alguns passageiros tiveram crises de pânico e a orientação dada pelo piloto após a explosão foi para que os passageiros ficassem sentados. Na sequência, ainda de acordo com a empresária, foi informado que retornariam para a capital fluminense para um pouso de emergência.

A aterrissagem foi feita no aeroporto Galeão. A companhia aérea informa que não houve feridos.

Em comunicado, a Gol diz que "a tripulação cumpriu os procedimentos previstos e a aeronave pousou normalmente". Também afirma que os clientes receberam suporte e tiveram as passagens remarcadas para os próximos voos com destino a Congonhas.

A companhia diz, ainda, que "cumpre à risca" o programa de manutenção preventiva recomendado pelo fabricante dos motores das aeronaves da frota, "aprovado e auditado pelas autoridades de aviação civil". Além disso, diz monitorar em tempo real "os parâmetros de cada motor de suas aeronaves".

Questionada se esse monitoramento apontou falhas no equipamento antes da explosão, a empresa não respondeu até a publicação desta reportagem.

O incidente desta semana acontece pouco mais de um mês após o sistema de ventilação de uma aeronave da Gol falhar e fazer com que o avião fosse tomado por fumaça branca. O incidente também aconteceu na ponte aérea Rio-São Paulo

De acordo com a companhia, a fumaça foi proveniente de vapores de fluido hidráulico que adentraram a cabine pelo sistema de ventilação. Na ocasião, também foi necessário fazer um pouso de emergência.

Em maio, a turbina de uma aeronave da Gol pegou fogo durante a decolagem, paralisando as operações do aeroporto Santos Dumont por mais de uma hora.