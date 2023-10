Nasa vai transmitir eclipse solar direto do Ceará

438

Eclipse solar acontece no sábado; saiba horários e onde e como observar (foto: (Reprodução/Freepik))

A Nasa, agência espacial norte-americana, instalou um equipamento em Juazeiro do Norte, no Ceará, para transmitir o eclipse solar anular, que ocorre neste sábado (14/10), direto da cidade cearense. A cidade é considerada um dos melhores locais para observar o fenômeno. O fenômeno terá início às 14h30 e tem o auge previsto para 16h45. O eclipse será visto de forma total em boa parte do país, com destaque para as regiões Norte e Nordeste.

Segundo o Observatório Nacional, o eclipse solar ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro aparente está menor do que o astro rei. Dessa maneira, a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol e cria um "anel de fogo" no céu. A observação do fenômeno será transmitida pelo canal do Youtube da Nasa, que também transmitirá o evento astronômico dos Estados Unidos.

"É diferente de tudo que você já experimentou antes. É como se alguém colocasse uma tigela no topo da Terra, logo acima de onde você está. No meio do dia fica mais escuro, mas ainda dá para ver luz ao redor da borda. Você pode essencialmente observar o nascer ou o pôr do sol. As temperaturas esfriam. O vento aumenta. Os pássaros podem ir para o poleiro ou os coiotes podem uivar", descreve o cientista Mitzi Adams, da Nasa.

Para observar o fenômeno de forma segura, é preciso usar um telescópio com filtro adequado, um óculos especial para eclipse solar, que pode ser comprado em lojas especializadas, ou vidros de soldador número 14 ou superior. Em hipótese nenhuma deve-se olhar diretamente para o Sol.

O Clube de Astronomia de Brasília promoverá, no sábado (14/10), uma observação gratuita do eclipse solar que poderá ser visto no Distrito Federal. O clube vai observar o fenômeno na Praça do Cruzeiro. Na ocasião, serão disponibilizados telescópios com filtros especiais e distribuídos alguns óculos. No entanto, os equipamentos são limitados, por isso, o clube recomenda chegar cedo no local para garantir uma experiência completa.