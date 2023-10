Homem armado ameaça tirar vida de pescadores, veja vídeo

438

O homem que se diz proprietário ameaça um dos pescadores com uma espingarda (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um homem armado ameaça tirar a vida de outros dois homens, que, supostamente, teriam invadido terras de propriedade privada para pescar no Maranhão.

No vídeo (vej ano final da matéria), que circula nas redes sociais, é possível ver o homem portando uma espingarda apontando para um dos pescadores que está deitado no chão.

O homem armado diz que os pescadores invadiram “as minhas terras e a minha lagoa”. Na sequência, ele ameaça tirar a vida do sujeito, “Filma aí, que eu quero dar um tiro na cabeça dele”, o que faz o homem levantar e suplicar para não atirar. “Pai, corre aqui, pai! O ‘homi’ vai me atirar”. Assim a pedido do filho, o homem chega, mas o vídeo termina logo em seguida.

Segundo o jornal local, ‘O Imparcial’, as vítimas procuraram a delegacia de Araioses, comunicaram o fato e fizeram um boletim de ocorrência. No entanto, o acompanhamento vai ser feito pela delegacia de Magalhães de Almeida, onde aconteceu o episódio na última terça-feira (10/10).