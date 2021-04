Pescadores brasileiros pegam atum de R$ 140 mil, mas erram e perdem bolada

(foto: reprodução)

Um grupo de pescadores brasileiros pensou que tinha tirado a sorte grande quando pescou um peixe raro no Rio Grande do Norte. Osencontraram um atum-azul de 350kg, no último domingo (25/4), a estimativa é de que o peixe pudesse valer R$ 140 mil. Porém, por um pequeno erro o "peixão" acabou virando fritura.