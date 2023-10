'Mulher realizada', diz irmão de dentista que morreu esmagada por cavalo

438

A dentista Lídia Pires Ferreira, de 32 anos, morreu neste domingo (1/10) depois de sofrer um acidente enquanto andava de cavalo em um Haras (foto: Redes sociais) A dentista Lídia Pires Ferreira, de 32 anos, morreu, neste domingo (1/10), depois de sofrer um acidente enquanto andada a cavalo em um haras, na região do Lago Oeste, em Brasília, no Distrito Federal. O animal acabou caindo sobre ela e a esmagando.









Ao "Correio", o irmão da dentista David Pires Ferreira contou, emocionado, que Lídia era sua melhor amiga e que vai se lembrar dela como uma mulher extrovertida e muito alegre. "Ela morreu como uma mulher realizada. Realizada como serva de Deus que foi, líder de louvor na Assembleia de Deus. Realizada como profissional que conseguiu se formar e ter sua clínica. Realizada como esposa, porque teve um marido que cuidou dela como ela merecia", disse o irmão.





O velório de Lídia será realizado, nesta segunda-feira (2/10), no Templo Capelania Evangélica da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no Setor Policial Sul (SPS). O sepultamento está previsto para 17h, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília.





