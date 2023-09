Lotofácil: BH tem novo milionário com aposta ganhadora nesta segunda (25/9)

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta terça-feira (26/9) (foto: Agência Brasil)

Um apostador de Belo Horizonte acertou as 15 dezenas da Lotofácil e levou a bolada de R$ 1,3 milhão nesta segunda-feira (25/9). O felizardo foi um dos três ganhadores do prêmio, junto de um apostador em São Paulo (SP) e outro em Itabuna (BA).De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta da capital mineira na sorteio 2913 da Lotofácil foi feita via canal eletrônico. O valor total embolsado pelos três sortudos foi R$ 1.389.591,90.