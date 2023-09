Lotofácil da Independência: seis mineiros estão entre os 65 ganhadores

438

A Lotofácil da tinha prêmio estimado em R$ 200 milhões (foto: Agência Brasil/Reprodução )

Seis apostas feitas em Minas Gerais estão entre as ganhadoras do concurso 2900, da Lotofácil da Independência, sorteado neste sábado (9/9) pela Caixa. Cada um dos 65 apostadores, que acertaram as 15 dezenas, vai receber o prêmio de R$ 2.955.552,77.

Os ganhadores mineiros são das cidades de Araxá, Belo Horizonte, Carmo do Cajuru, Itabira, Itabirito e Uberaba.

Confira os números sorteados:





01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 14 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25





A Caixa informou que 6 apostas foram feitas por meio do canal eletrônico, os demais ganhadores são dos seguintes estados:





Alagoas - 1

Bahia - 3

Ceará - 2

Distrito Federal - 4

Espírito Santo - 1

Goiás - 1

Maranhão - 2

Minas Gerais - 6

Mato Grosso - 3

Piauí - 1

Paraná - 4

Rio de Janeiro - 3

Roraima - 1

Santa Catarina - 4

Sergipe - 1

São Paulo - 22