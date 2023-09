Homem tenta matar ex-mulher atropelada; veja vídeo

438

James Aparecido Melo Caldeiras tentou matar a ex-mulher e está foragido (foto: (Material cedido ao Correio))

Mais uma tentativa de feminicídio foi registrada no Distrito Federal na noite de quarta-feira (20/9), no Recanto das Emas. James Aparecido Melo Caldeiras, 56 anos, tentou matar a ex-mulher, de 44 anos, atropelada. Antes de atingir a mulher com o veículo, James a agrediu com socos. Vítima tinha medida protetiva contra o autor. O homem está foragido e é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal. O veículo dele foi encontrado no Guará.

James esperou a mulher sair da academia na companhia do atual namorado e a seguiu de carro. O autor fechou o carro da vítima, desceu do veículo e começou a agredi-la com socos. "Ele me pegou pelos cabelos, me jogou no chão, me chutou, tentou me enforcar, falou que iria me matar. Tentei entrar no meu carro e ele entrou no dele, depois tentou me prensar contra o carro e tentar me matar. Consegui sair, ele deu ré e fez isso novamente. Não satisfeito, ele falou que iria pegar a arma e me matar. Populares que estavam perto ouviram meu grito de socorro, foi quando ele entrou no carro e fugiu", relatou a vítima.





"Eu não quero ser mais uma na estatística. Já é a terceira vez que ele tenta fazer isso comigo. Ele foi preso em agosto de 2021. Em junho de 2022, ele quebrou a protetiva e ficou preso, mas saiu novamente. Em dezembro de 2022, quando ele descobriu que eu estava namorando, nos ameaçou e falou que iria me matar", pediu a vítima.

James e a ex-mulher tiveram um relacionamento de 10 anos, que se encerrou em agosto de 2021. "Desde então, venho sofrendo várias tentativas de agressão e de perseguição por parte dele", disse a vítima.

Câmeras de segurança registraram o crime.

A vítima ficou com várias feridas pelo corpo após ser atropelada pelo agressor.