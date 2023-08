Mulher reclama de dor no estômago e descobre gravidez

438

A mulher engravidou dois meses após ter o primeiro filho e poucas semanas antes de se separar do marido (foto: (Reprodução/Redes sociais))

Uma mulher deu à luz um bebê sem saber que estava grávida após ir ao hospital sentindo fortes dores de estômago. O caso foi compartilhado pela prima dela no Tiktok e o relato já conta com mais de 4,5 milhões de visualizações e 500 mil curtidas.

A prima da mulher, Yasmim Berti, compartilhou um vídeo onde ela aparece com uma cara de confusa olhando para o bebê. "Minha prima tentando entender que foi para o hospital com dor no estômago e vai sair de lá com um novo CPF em mãos", escreve ela.

Yasmin relatou que a prima não desconfiou de gravidez por não ter percebido nenhuma mudança no corpo durante a gestação. Isso ocorreu porque, segundo os médicos, o bebê teria se desenvolvido atrás das costelas da mãe. Além disso, ela continuou menstruando normalmente e fazendo uso de anticoncepcional pelas 36 semanas de gestação.

Ao responder algumas perguntas de internautas, ela explicou que a prima engravidou dois meses após ter o primeiro filho e poucas semanas antes de se separar do marido. Após o parto, ela o procurou para contar sobre o nascimento do segundo filho, que ficou feliz com a novidade. Os dois estão tentando se reconciliar para cuidar dos filhos juntos.

