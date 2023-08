SIGA NO

Vídeo em que Emerson fez surpresa para Kery viralizou e atualmente tem mais de 12,5 milhões de visualizações somente no TikTok Reprodução



Emerson Rosa, de 32 anos, quis fazer uma surpresa para a esposa após comprar um carro. Desde que ele começou a namorar com Kerileine Fernanda, de 33 anos, eles sonhavam em ter um automóvel.

A gravidez de Kery, como ela é chamada, pareceu o momento ideal para realizar o sonho.

A surpresa aconteceu em maio do ano passado. Emerson registrou o momento em que contou sobre o carro para a companheira.

No vídeo, ela sai de casa com um capacete na mão. “Ué, cadê a nossa moto?”, pergunta ao marido.

Ele, então, entrega uma chave para ela. Kery logo percebe que era a chave de um carro e corre em direção a um veículo estacionado próximo a ela.

“É o nosso primeiro carro”, diz emocionada ao abrir a porta do automóvel.

O vídeo viralizou, teve milhões de visualizações e rendeu ao casal diversos comentários de pessoas emocionadas os parabenizando.

“Hoje em dia, ver aquele vídeo é muito doloroso”, disse Emerson em outra postagem no TikTok publicada um ano depois.

Casal está junto há 14 anos e sonhava em ter um filho Arquivo pessoal

“Muitas pessoas assistem àquele vídeo e passam para o próximo (de outro perfil no TikTok), não veem a nossa realidade atual”, afirmou.

Ivy, a filha do casal, tem paralisia cerebral. Hoje com 11 meses, a bebê faz poucos movimentos, passa os dias na cama e sobrevive com a ajuda de aparelhos.

A condição dela foi causada por uma lesão cerebral que sofreu por causa de complicações enquanto estava internada para tratar um episódio de infecção urinária.

“Os médicos quando olham o exame dela falam que a lesão cerebral foi gravíssima, praticamente irreversível. Só descartam a morte cerebral porque ela tem alguns leves movimentos. E ela não tem prognóstico de melhora”, explica Emerson.

Os dias são difíceis para os pais da criança, que se desdobram com a ajuda de cuidadores para dar as melhores condições de vida possíveis para Ivy.

Mas os comentários positivos continuam a chegar — e se multiplicaram em maio, quando completou um ano que o vídeo viralizou.

Naquele momento, Ivy estava em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma das muitas internações que se tornaram rotina em pouco tempo de vida.

“Os comentários são todos baseados naquele momento de maior alegria, não são baseados na nossa vida. Ler aqueles comentários e saber o que vivemos hoje é muito duro”, desabafou Emerson no TikTok.

A vida de Kery e Emerson atualmente se resume a cuidar da filha Arquivo pessoal

Milhões de visualizações

A chegada de Ivy não foi planejada, mas ocorreu em um bom período, diz o casal, porque eles estavam em um momento financeiro positivo.

Kery trabalhava como vendedora. Emerson cantava em bares e casas noturnas da região de Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo, onde moram.

Eles contam que a descoberta da gravidez causou alegria. O casal já fazia vídeos para a internet, mas as publicações não tinham muitas visualizações.

Nesse período, os dois viviam uma boa fase financeira e começaram a falar com frequência sobre o desejo de comprar um carro.

“A Kery sabia que eu já estava olhando um veículo, mas não falei quando consegui fechar o negócio”, conta Emerson.

O vídeo da surpresa alcançou mais de 10 milhões de visualizações só no TikTok em poucos dias – atualmente já são mais de 12,5 milhões. Isso sem contar a repercussão em outras plataformas.

Eles chegaram até a participar de um programa de televisão para falar sobre aquele momento.

Kery posa com carro durante a gestação: ela vivia um dos momentos mais felizes da vida Arquivo pessoal

O casal decidiu aproveitar o sucesso nas redes para investir mais nas produções de vídeos e, desde então, compartilhou várias situações da rotina.

O que aconteceu com Ivy

Os pais de Ivy contam que ela não tinha problemas de saúde até os dois meses de vida.

Ela precisou ser internada nessa época para tratar uma infecção urinária que não parecia ser nada muito sério. Mas o quadro se agravou.

Os pais contam que ela teve três paradas cardiorrespiratórias em cerca de 40 dias e, em uma delas, teve uma lesão cerebral, que quase a matou e deixou uma grave sequela.

Para cuidar da filha com paralisia cerebral, Kery e Emerson tiveram que mudar completamente suas vidas.

Kery parou de trabalhar, e Emerson trocou os palcos pelo trabalho de motorista de aplicativo com o carro que compraram no ano passado.

A pequena Ivy recebe cuidados constantes em razão dos problemas de saúde que desenvolveu nos primeiros meses de vida Arquivo pessoal

“Comecei a fazer corridas por aplicativos porque o horário é mais flexível e assim posso ter mais disponibilidade para cuidar da Ivy”, explica Emerson.

Ivy recebe todos os cuidados médicos de que precisa em casa, pagos pelo plano de saúde.

Seus pais contam ainda com o apoio financeiro de familiares mais próximos.

“A gente paga o plano de saúde dela e eu tento conseguir, como motorista, o básico para alimentação e aluguel. E, para outros custos, como medicamentos e outras contas da casa, recebemos ajuda de parentes”, explica Emerson.

“Chegamos também a fazer rifas para conseguir dinheiro”, acrescenta Kery.

A vida do casal hoje

O casal continua ativo nas redes sociais. Nelas divulgam a história da filha e até chegam a ganhar algum dinheiro – pouco, dizem – com os vídeos publicados no TikTok.

Eles afirmam que não se arrependem de ter compartilhado o vídeo da surpresa no ano passado.

Mas ficam tristes ao relembrar aquele momento de alegria quando outros perfis nas redes sociais compartilham novamente aquele registro, o que vem inevitavelmente acompanhado por novas felicitações feitas por pessoas que desconhecem as dificuldades que enfrentam no período atual.

No 'mesversário' mais recente, Ivy foi vestida com fantasia de Chaves Arquivo pessoal

“Ainda dói qualquer coisa que faz lembrar de como era antes de tudo acontecer, antes de ela ficar mal. É horrível ver comentários naquele vídeo do carro”, diz Emerson, que é o principal responsável pelos vídeos compartilhados sobre a família nas redes sociais.

Kery diz que encara um pouco melhor os comentários positivos que ainda recebem.

“Eu não tenho como me afundar nisso, preciso encarar de frente e entender o agora para ser forte e cuidar dela. Mas claro que dói, dói muito”, diz.

Em meio às dificuldades, o casal se apega na esperança de que algum tratamento possa ajudar a filha a melhorar.

“Os médicos dizem que a lesão dela é praticamente irreversível. Mas existem tratamentos em desenvolvimento, que têm chances muito baixas de dar resultado, mas podem ser algumas possibilidades para o futuro, como um tratamento com célula tronco”, comenta Emerson.

Esses tratamentos para casos de paralisia cerebral como o da garota ainda estão em fase de estudos.

Para amenizar os problemas, Emerson e Kery tentam aliviar a rotina. Uma forma de fazer isso é comemorar os “mesversários” da filha.

A última comemoração teve o seriado Chaves como tema, com direito a fantasia para Ivy.

Eles dizem que é uma forma de descontrair, ainda que a filha não responda aos estímulos.

Em meio aos cuidados intensivos com Ivy, Kery diz que ela e o marido estão aprendendo a lidar com a nova fase da vida, apesar dos diversos momentos delicados.

“Hoje eu vi umas crianças brincando na rua quando eu saí de casa. E isso machuca, sabe? Eu penso: será que vou viver isso um dia com a minha filha?”, diz Kery.