(foto: Portal SBT News/Reprodução )





Regilânio da Silva Inácio, atingido por um equipamento de academia no início do mês, em Juazeiro do Norte, no Ceará, voltou a ter sensibilidade nas pernas.





"Voltou a sentir alguns reflexos e sensibilidade na coxa", disse o amigo da família, Patrick Alvez.





Regilânio sofreu uma grave lesão na coluna após um aparelho de musculação cair sobre ele.





Após o acidente, ele precisou passar por cirurgia. A família de Regilânio chegou a fazer uma vaquinha para ajudar nos custos do tratamento.