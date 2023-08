Policial que atua na área da cracolândia é preso sob suspeita de tráfico

438

Investigação não encontrou indício de envolvimento do comandante da unidade (foto: NELSON ALMEIDA / AFP- 02/02/2023)

Um policial militar que atua na região da cracolândia, no centro de São Paulo, foi preso nesta sexta-feira (19/8) sob suspeita de tráfico de drogas, após uma operação da Polícia Civil ter encontrado drogas em seu carro particular. Segundo a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, o soldado teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital.

Em nota, a ouvidoria informou que o policial trabalha como motorista do carro oficial do comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Avenida Rio Branco, e que seu carro particular estava em uma oficina quando ocorreram as diligências. Ele não estava presente no momento da apreensão.

Segundo o órgão, o Comando de Policiamento de Área Metropolitano 1 (CPA/M1), responsável pela área do 13º batalhão, não encontrou qualquer indício de envolvimento do comandante da unidade com a droga encontrada. As investigações ocorrem em sigilo.

Procurada, a secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou a prisão do policial militar, mas que os detalhes serão preservados porque a investigação corre em segredo de Justiça. "A Polícia Militar ressalta que não compactua com desvios de conduta e toda denúncia recebida é apurada com rigor", informou trecho da nota. A Folha não encontrou a defesa do policial.