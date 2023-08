Helicóptero que desapareceu na Amazônia é localizado; tripulação está viva

438

Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque (foto: (Reprodução/Facebook))

O helicóptero desaparecido na Floresta Amazônica, no trajeto entre a Aldeia Miratepu, no Parque Indígena Tumucumaque, no Pará, e Macapá, foi localizado na manhã deste sábado (19/8). De acordo com o Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá, os três tripulantes estão vivos, mas ainda não foram resgatados.

"A área é de difícil acesso, impossibilitando pouso de aviões. Um helicóptero está a caminho do local para executar o resgates dos sobreviventes", diz a nota do GTA. O grupo também informa que integrantes da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Grupamento Aéreo do Pará (Graesp) estão empenhados no resgate.

Leia: Helicóptero que desapareceu com 3 em área amazônica não poderia fazer táxi aéreo

O helicóptero estava a serviço do Distrito Sanitário Especial Indígena, com o piloto Josilei de Freitas, o mecânico Gabriel e o engenheiro civil da Funai José Francisco Vieira.

O engenheiro desaparecido estava em trabalho de campo, vistoriando pistas de pouso da região que atendem às comunidades indígenas. O piloto é tenente coronel da PM do Distrito Federal com larga experiência em voos na Região Amazônica.

A região de buscas é extensa e de difícil acesso, com vastas áreas de mata fechada e cortada por centenas de rios e igarapés. O helicóptero decolou da base Bona para uma viagem de cerca de duas horas até o Aeródromo Sérgio Miranda, na capital do Amapá.